Santé : Abdoulaye Diouf Sarr annonce une grille d’évaluation du secteur

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 17:34 | | 0 commentaire(s)|

« Avant de créer de la croissance et le développement, il faut que les gens soient en bonne santé ». C’est l’avis du ministre de la Santé et de l’action solidaire. Abdoulaye Diouf Sarr qui était en tournée à Kaolack a annoncée la création d’une grille qui va permettre de faire une évaluation périodique du système de santé et de pouvoir l’améliorer. « On va mettre en place une grille qui nous permettra à travers des évaluations périodiques de 3 ou un an, de savoir si le système de santé marche ou pas et d’apporter des correctifs au besoin », a dit le ministre de la santé.