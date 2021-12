Santé Alimentaire : Le Ministère de la Santé et l’Unacois Yessal scellent le pacte du respect des mesures d’hygiène alimentaire et de salubrité dans les lieux de commerce. Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Décembre 2021 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie de signature de la convention entre le Ministère de la Santé et de l’Action sociale et l’Unacois Yessal relative à la promotion et au respect des mesures d’hygiène alimentaire et de salubrité dans les lieux de commerce s'est tenue ce mardi à la chambre de commerce de Dakar.



En effet, les deux entités ayant une vision commune pour assurer la sécurité sanitaire des aliments qui contribue fortement à l’amélioration de la santé des populations, ont compris que les aliments sont source de vie, mais ils peuvent aussi compromettre la vie.



Toutefois, avec l’urbanisation croissante et le développement des marchés alimentaires du fait de la forte demande, les acteurs des marchés ne disposent pas toujours des connaissances et de ressources appropriées pour garantir la vente d’aliments de bonne qualité.



En outre, ces lieux de commerce qui constituent les principales sources d’approvisionnement sont de plus en plus associés à l’apparition de maladies, comme récemment ce fut le cas de la Covid-19. D’où l’intérêt de la mise en œuvre du Programme de Modernisation des Marchés publics.



C’est dans cette dynamique, que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec l’Organisation mondiale de la Santé, a lancé un Projet pilote dénommé « Marché-Santé » afin de contribuer à cet effort d’amélioration des conditions existantes.



Ainsi, les enseignements tirés de cette expérience vont permettre aux services techniques de renforcer les capacités des membres sur les règles d’hygiène adaptées à la vente d’aliment, de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d’hygiène et de promouvoir les étals améliorés.

