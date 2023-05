Santé / Après l’hôpital Principal : Le Professeur Mame Thierno Dieng retourne dans l’enseignement

Hier, lundi 22 mai 2023, le médecin-général de brigade Mame Thierno Dieng a fait ses adieux à la tête de l’Hôpital de Principal de Dakar (Hpd), avec le sentiment d’une mission accomplie. Au niveau des facultés de médecine de l’Université de Dakar, de Thiès et de Saint-Louis, les étudiants jubilent déjà dès l’annonce du retour de l’éminent Professeur-dermatologue Mame Thierno Dieng dans les amphis. Il est vrai que l’ancien ministre de l’Environnement n’a jamais quitté l’enseignement supérieur puisque, depuis 1984, il dispense des enseignements de base aux étudiants en médecine.



Sur le plan médico-militaire, renseigne « Le Témoin » quotidien, le médecin-général Mame Thierno Dieng participe activement et régulièrement à la préparation des candidats au concours d’agrégation du Cames. A cet effet, les médecins militaires n’ont plus besoin de quitter le Sénégal, pour aller faire des recherches et approfondir leurs connaissances, en vue de mieux préparer leur agrégation.



La nouveauté, c’est qu’en quittant l’Hôpital Principal de Dakar, Pr. Mame Thierno Dieng a pris la bonne résolution et l’engagement ferme auprès de ses étudiants, d’être plus assidu en amphi. Comme quoi, le médecin-général Dieng veut toujours continuer à servir sous les drapeaux de l’enseignement scientifique. Un vrai commis de l’Etat !