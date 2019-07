Santé : Des professeurs refusent la spécialisation aux jeunes médecins sénégalais au profit des étrangers

Le système de santé du pays va mal. Au moment où les patients critiquent la manière dont est faite la prise en charge, les acteurs de la santé, eux, décrient le manque de spécialistes. Dans un entretien accordé au quotidien « Enquête », le gynécologue et membre du Conseil national de l’Ordre des médecins, Dr. Serigne Falilou Samb appelle l’Etat à règler cette situation.



« Les jeunes n’ont plus accès facilement à la spécialisation. La faute à un système de mandarinat entretenu par cette caste de professeurs agrégés, qui refusent presque systématiquement la spécialisation aux jeunes médecins, sans aucun argument et donne les places a des médecins étrangers (pour des raisons biens connues). Si cela continue, c’est nous qui allons apprendre la médecine chez nos voisins », a soutenu Dr Samba, qui demande à l’Etat de prendre ses responsabilités par rapport à cette situation.



« Les politiques de santé reviennent à l’Etat qui doit les définir et les assumer. Il est très urgent, aujourd’hui, qu’une commission des spécialisations médicales soit créée et co-gérée par les acteurs et le ministère de la Santé. »







