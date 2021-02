Santé /La fièvre jaune fait deux morts, 800.000 personnes en instance de vaccination Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 07:33 | | 0 commentaire(s)| De quatre, le nombre de cas de contamination à la fièvre jaune confirmés par l’Institut Pasteur de Dakar, grimpe à huit dont deux décès. Le ministère de la Santé annonce une campagne de vaccination. Laquelle va démarrer le 15 février prochain et concernera 800 000 personnes exposées résidant à Kédougou et Tambacounda, indique le communiqué dont Leral a copie.

Suite à l’investigation menée par les équipes du ministère de la Santé sur une période de trois mois, huit cas dont deux décès ont été répertoriés. Les cas de fièvre jaune notifiés sont ainsi répartis : 1 à Touba, 4 à Kidira, 1 à Kédougou, 1 à Saraya et 1 à Thilogne".



« L’évaluation des risques de propagation de cette maladie les zones concernées a montré, suite à la combinaison de plusieurs facteurs que les régions de Kédougou et Tambacounda sont actuellement les plus exposées. Cette épidémie est présentement maîtrisée et sous contrôle », informe le document.





Dans le cadre de la riposte, le dispositif de surveillance épidémiologique pour la détection et la confirmation des cas a été renforcé, de même que l’intensification de la lutte anti-vectorielle à l’intérieur et autour des concessions des sujets infectés.



"La fièvre jaune est une maladie infectieuse virale transmise par des moustiques et qui peut occasionner des épidémies mais elle peut être prévenue par un vaccin efficace. Le vaccin contre la fièvre jaune est disponible et intégrée dans le Programme élargi de vaccination au Sénégal et y est administré dès l’âge de neuf mois", rassurent les services du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

