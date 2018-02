Santé : Le citron peut aider à détecter le cancer du sein (étude)

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2018 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Le cancer du sein est une maladie que bon nombre de femmes redoutent aujourd’hui.

Selon les médecins cette maladie est la forme de cancer la plus répandue chez les femmes. Le symptôme le plus courant de la maladie est la présence d’une grosse bosse dans le sein. Et il est recommandé à toutes les femmes qui sentent l’apparition de ce corps étranger dans les seins, de se rendre immédiatement à l’hôpital.

Afin de sensibiliser les femmes sur l’ensemble des symptômes du cancer du sein, Erin Smith Chieze, originaire de San Diego, a mené une étude.

Cette étude a été représentée par plusieurs formes de citrons qu’elle a postées en ligne pour aider les femmes à comprendre les signes avant-coureurs de la maladie.



Traduction des symptômes sur l’image (de gauche à droite et de haut en bas) :

Masse épaisse / échancrure / érosion de la peau / rougeur ou chaleur / nouveau fluide / enfoncement / bosse / veine de croissance / mamelon rétracté / nouvelle forme-taille / peau d’orange / morceau invisible

Fin 2015, Erin a découvert l’un de ces signes avant-coureurs sur l’un de ses seins, c’est son sens de l’observation qui lui a sauvé la vie : elle souffrait d’un cancer, mais il a été détecté à temps. Aujourd’hui, Erin veut aider les autres femmes à détecter les signes avant-coureurs et suivre un traitement pendant qu’il est encore temps.

La photo s’est répandue comme une traînée de poudre sur la toile, et il y a de grandes chances pour qu’elle continue à sauver de nombreuses vies.

Le cancer du sein est une tumeur maligne qui touche la glande mammaire.

Des cellules cancéreuses peuvent se détacher de la tumeur et se propager dans tout l’organisme : on dit alors que la tumeur métastase.

Le cancer du sein tient le triste palmarès de 1er cancer féminin en termes de fréquence. Il est la 1ère cause de décès féminins par cancer avec 11 900 décès estimés en 2015.

Emeraude ASSAH



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook