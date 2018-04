Santé: Les bienfaits du bicarbonate de soude sur le corps humain!

Le bicarbonate de soude est un composé chimique inorganique. Il se décrit par la formule brute NaHCO3. De couleur blanche, il est composé de l’anion hydrogénocarbonate et du cation sodium, qui se présente sous forme de poudre.

Cette solution existe depuis 1791 et fait beaucoup de miracles. Découvrez les bienfaits du bicarbonate de soude sur le corps humain.

1-Traitement pour les cheveux Le bicarbonate est un bon remède contre les cheveux gras. Il traite vos cheveux de la racine à la pointe. Mélangez avec du shampoing et appliquez!

2-Les infections mineures Le NaHCO3 contient un élément chimique qui neutralise l’acide dans le corps. Toujours dans une solution liquide, mélangez une à deux cuillères à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau et buvez.

NB : Ce remède est seulement efficace contre les douleurs spontanées. En cas de douleurs continues, faites-vous examiner par un médecin.

3-Soin des pieds Plus besoin d’aller dans les instituts de beauté pour enlever les peaux mortes sous la plante des pieds. Voici un remède naturel pour faire vos pédicures. Trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangées à 2 litres d’eau pour offrir à vos pieds tout le confort d’un soin naturel.

4-Remède contre les piqûres d’abeille De nombreuses études ont montré que le bicarbonate de soude est un parfait neutralisant contre les piqûres d’abeille. Pourquoi ? parce qu’il contient des propriétés alcalines.

5-Les corps étrangers Lorsque par maladresse vous vous coupez avec un verre et qu’ensuite une torsion du verre reste plantée dans votre chair, c’est douloureux. Pour retirer ce corps étranger sans trop avoir mal, versez sur la partie un mélange d’eau et bicarbonate. Ce sera plus facile de le retirer et d’arrêter les saignements.

6-Déodorant naturel Le bicarbonate aide à éliminer les odeurs et la transpiration sous les aisselles. Si vous transpirez beaucoup des aisselles, après le bain matinal, mélangez un peu de bicarbonate à de l’eau. Utilisez le mélange pour rincer tout le corps. Vous serez à sec et frais toute la journée.

