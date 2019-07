Santé : Macky Sall motive les acteurs pour une meilleure prise en charge des patients

Macky Sall a instruit le ministre de la Santé et de l’Action sociale, à ‘’mettre en place un mécanisme d’évaluation et de motivation des agents productifs et performants du secteur’’. Il semble vouloir remédier à une veille doléance des populations : un meilleur accès aux services de santé.



Cette mesure, nous apprend L’As, si elle est bien appliquée, impactera sur le service de santé public.



Par ailleurs, le Président Sall a, aussi, instruit son ministre de la Santé, d’organiser une concertation avec les acteurs sur la qualité de la prise en charge des urgences.

