Santé : Plaidoyer pour plus de dermatologues à Saint-Louis

La capitale du Nord a abrité la troisième journée scientifique de la Société sénégalaise de Dermatologie. Une journée qui était principalement axée sur les infections sexuellement transmissibles (IST) et qui a été une occasion pour Docteur Birame Seck, enseignant-chercheur à l'Ugb et dermatologue à l'hôpital de Saint-Louis de plaider, pour l'augmentation du nombre de spécialistes dans le domaine de la dermatologie.



