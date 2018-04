Santé : Voici les avantages de dormir tout nu dans votre lit!

Le sommeil est indispensable pour une meilleure santé, la preuve, les médecins nous recommandent 8h de sommeil par jour pour être au top de notre forme.

Cependant il y a certaines personnes qui aiment dormir avec des tenues légères, d’autres préfèrent épouser la douceur de leur lit à poils pour plusieurs raisons. Voici ce qui arrive quand vous dormez à poils.

1-Augmente le sentiment de bien-être Selon les médecins, dormir à poils aide à améliorer le flux de votre système sanguin. Le sang circule mieux dans votre organisme et lutte contre les troubles de sommeil.

2- Régule les hormones de stress L’hormone de stress produit la nervosité et la tension. Appelé ‘’ cortisol’’, l’hormone de stress développe la sensation de faim lorsque la température du corps est trop élevée. Pour la maintenir en température basse, il est préférable de dormir nu. En dormant nu, même si vous avez chaud, le risque d’augmenter votre tension est faible.

3-Régule la température du corps Dormir avec des vêtements provoque des troubles de sommeil, trouble de sommeil égale mauvaise journée puisque vous ne vous êtes pas convenablement reposé la nuit. Il paraît qu’en dormant, la température du corps chute, ce qui est tout à fait normal. Alors pour éviter de dérégler le fonctionnement de votre corps pendant le sommeil, ne portez pas de vêtements.

4- Libère des hormones de sommeil Si votre niveau de mélatonine est équilibré votre sommeil sera plus reposant. Comment créer un bon niveau de mélatonine avec l’éclairage et la température de votre chambre ? Pour avoir un niveau parfait de mélatonine, Vous devez être nu et dormir dans une pièce obscurcie dont la température ne dépasse pas les 21°C.

5- Renforce les relations Dormir nu avec son/sa partenaire crée une ambiance plus câline et douce. Cette ambiance qui vous rapproche facilement l’un de l’autre, brise les barrières de gêne.









Emeraude ASSAH



