Santé: boire un café le matin est très dangereux pour la santé ! De très nombreuses personnes dans le monde commencent leur journée par boire une tasse de café le matin. Et bien sachez que le café le matin serait dangeureux pour la santé !

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Août 2018 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Une tasse de café le matin et hop la journée débute ! Combien de personnes ne peuvent pas se réveiller tant qu’elles n’ont pas eu leur tasse de café ? Et bien beaucoup. Mais ça ne serait pas la solution selon une nouvelle étude. Le café dès le matin pourrait être dangereux pour la santé ! MCE vous en dit plus.

BOIRE DE LA CAFÉINE AU SAUT DU LIT SERAIT TRÈS DANGEREUX POUR VOTRE SANTÉ ! Les amateurs de café doivent savoir qu’en boire trois tasses par jour diminuerait les maladies cardio-vasculaires et le diabète. Mais attention à l’heure à laquelle vous le buvez ! En effet prendre une tasse de café le matin ne serait pas si bon que cela pour la santé.

Dès le réveil le corps libère une forte dose de cortisol, une hormone anti-stress. Elle nous aide à nous réveiller et à démarrer notre système immunitaire et nos sens. On est alors d’attaque pour commencer la journée. Pourtant prendre son café en même temps, n’est pas recommandé.

La caféine a le même effet sur notre corps que cette hormone. De ce fait avoir les deux au même moment inverserait la tendance. Selon Steven L. Miller, un américain spécialiste en neurosciences « les deux substances rentrent donc en conflit et diminuent la puissance du boost qu’elles devraient nous donner » . Formé à la Geisel School of Medicine, le spécialiste en a dit un peu plus au quotidien allemand Die Welt.

QUELLES SONT LES HEURES IDÉALES POUR BOIRE SON CAFÉ ? En effet toutes les heures ne sont donc pas bonnes pour prendre de la caféine. Le cortisol se produit naturellement dans notre corps entre 8 et 9 heures principalement. Mais aussi entre 12 et 13 heures et enfin entre 17h30 et 18h30.

Donc boire sa boisson noire dans ces périodes n’est pas préconisé. Mais la caféine peut donc être privilégiée entre 9h30 et 11h30 puis entre 13h30 et 17 heures. Ce qui laisse un laps de temps conséquent pour absorber cette boisson très prisée en France !

Durant ce tranches horaires, le café prendra la relève de l’hormone anti-stress. Et par conséquent elle redonnera de l’énergie à notre corps. Les personnes matinales devraient donc arrêter leur petit café du matin et laisser faire l’hormone naturelle.

Mais pas de panique on peut le remplacer par de la chicorée, du maté ou bien encore du décaféiné !



