Santé bucco dentaire : Carie dentaire, brossage des dents, utilisation du cure dent...Les leçons de Dr Fatoumata Sao Fall, chirurgienne dentiste

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

Leral santé s’intéresse aujourd’hui à la santé bucco dentaire. Dr Dr Fatoumata Sao Fall, chirurgienne dentiste qui est l’invité de cette émission a donné la définition de la carie dentaire, comment la traiter etc. Elle est également revenue sur les facteurs de risque d’une dent infectée non soignée non sans rappeler comment se brosser correctement les dents et l’efficacité du cure dent appelé communément « sothie » au Sénégal.