Santé: l’hospitalisation à domicile, désormais une réalité au Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019

L’Hospitalisation à domicile (HAD) est finalement devenue une réalité au Sénégal. Un hôpital qui se déplace au domicile des patients pour la continuité des soins médicaux, c’est désormais possible.



La cérémonie officielle de lancement des activités de l’Hôpital à domicile (HAD), a eu lieu ce matin, à l’hôpital Fann. Le service d’Hospitalisation à domicile assure la permanence et la continuité des soins 24h/24.



Le groupe sénégalais PHS/Santé-Dom, dirigé par l’administrateur de santé Saliou Diallo, qui est l’initiateur, a pour objectifs de faciliter l’accès aux soins pour tous, diminuer les coûts de Santé, participer à la prévention en santé en déployant des programmes d’éducation thérapeutique, en créant un lien entre l’hôpital et le domicile.



Il ambitionne aussi de diminuer les temps d’hospitalisation surtout dans les pathologies chroniques, d’organiser les sorties des patients hospitalisés pour garantir un meilleur niveau de qualité des soins à domicile, de mettre en place une structure de coordination pluridisciplinaire (sages-femmes, médecins, infirmiers orthophonistes, infirmiers diplômés d’Etat, etc.).



Santé à domicile vise aussi, et surtout, à désengorger les urgences des hôpitaux partenaires.













Le Témoin

