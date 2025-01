Santé maternelle : 153 décès pour 100 000 naissances, dévoile Dr Massamba Sall Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 16:36 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Santé maternelle/ Saliou Ndong Dr Massamba Thioro Sall s’est exprimé lors d’un atelier organisé par l’association des journalistes sur l’utilisation du numérique pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive et la création de contenus en ligne. À cette occasion, il a révélé que « nous sommes à 153 décès pour 100 000 naissances […] Sénégal Atlanticactu/ Santé maternelle/ Saliou Ndong Dr Massamba Thioro Sall s’est exprimé lors d’un atelier organisé par l’association des journalistes sur l’utilisation du numérique pour promouvoir la santé sexuelle et reproductive et la création de contenus en ligne. À cette occasion, il a révélé que « nous sommes à 153 décès pour 100 000 naissances vivantes ». Il a également abordé les causes de la mortalité maternelle et les défis liés à l’infrastructure numérique pour la gestion des données. Selon le Dr Sall, chef de la Cellule promotion et partenariat de la Direction de la santé de la mère et de l’enfant, le Sénégal a réalisé des progrès significatifs en matière de santé néonatale et infanto-juvénile, comme rapporté par le journal Libération. « Pour ce qui est de la mortalité infanto-juvénile, nous sommes à 40 décès pour 1 000 naissances vivantes et nous projetons d’arriver à 29 décès en 2028. Pour ce qui est de la mortalité néonatale, nous sommes à 23 décès pour 1 000 naissances vivantes et nous projetons d’arriver à 15 décès pour 1000 naissances vivantes. Pour la mortalité infantile, nous sommes à 31 décès pour 1 000 naissances vivantes et nous projetons d’arriver à 20 décès. La mortalité maternelle, aujourd’hui, est à 153 décès pour 100.000 naissances vivantes, nous nous projetons d’arriver à 94 décès en 2028 », a annoncé Dr Massamba Thioro Sall dans le journal Libération. Ses résultats découlent des nombreuses interventions menées dans ce cadre au courant des années passées Chose qui leur a permis de valider un plan stratégique de la santé de la mère et de l’enfant à l’horizon 2028.



Source : Source : https://atlanticactu.com/sante-maternelle-153-dece...

