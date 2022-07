Santé, transport, infrastructures etc.: Pape Djibril Fall liste les problèmes de Fatick et promet de les régler, une fois élu Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 17:52 | | 0 commentaire(s)| En visite à Fatick, la tête de liste de la coalition Les Serviteurs/MPR, Pape Djibril Fall, s'est rendu au Centre hospitalier régional de ladite région. Il déplore le fait que Fatick ne possède qu'un seul hôpital et les manquements notés dans ledit hôpital. Revenant sur le secteur du transport, il a listé les difficultés auxquelles ce secteur fait face. Il a, en outre, déploré le manque d'infrastructures.



