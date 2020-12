Sarah Brightman dévoile les duos de son nouvel album France

Sara Brightman invite le chanteur français pour un duo exceptionnel qui figurera sur son album intitulé France...

La soprano anglaise Sarah Brightman sort un album très francophile, appelé France. Sarah Brightman y chante en duo avec les plus belles voix francophones (Florent Pagny, Vincent Niclo, I Muvrini, Roch Voisine...) ainsi que quelques invités choisis (Andrea Bocelli, Nigel Kennedy...). L’album inclut également un titre composé par Jean-Jacques Goldman "He Doesn’t See Me".Source : https://www.podcastjournal.net/Sarah-Brightman-dev...