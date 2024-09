Saré Mamady (Kolda) : La ziarra annuelle de la cité religieuse célébrée les 07 et 8 février 2025… Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Septembre 2024 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Le khalife Chérif Leheib Aïdara et l’ensemble des membres de la famille chérifienne de Saré Mamady ont retenu les dates du vendre 07 février et samedi 08 février 2025. Ainsi, cette ziarra annuelle est dédiée à leur illustre grand-père et guide religieux Chérif Mouhamad Limame Aïdara. Cette ziarra est le moment de rappeler aux fidèles musulmans les préceptes de l’Islam en enseignant la vie et l’œuvre du prophète Mohamed (PSL). Dans cette dynamique, le khalife de la famille chérifienne soutient « Allah nous y guide dans la paix et la sérénité. » D’ailleurs, la cité religieuse est connue pour son statut de prières et de recueillement des fidèles qui arrivent de partout. Et ceci est le fruit de la spiritualité du saint homme Chérif Mouhamad Limame Aïdara qui a consacré toute sa vie à la religion musulmane en enseignant le Coran et en prêchant la bonne parole. Aujourd’hui, la ziarra annuelle est devenue l’un des plus grands évènements religieux de la région de Kolda, raison pour laquelle l'État fait l'objet d'une grosse sollicitation. Il faut rappeler qu’au cours de cette ziarra le Coran sera lu des centaines de fois et des prières formulées pour la paix à l’endroit de la Oummah, de l’État et des pèlerins.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Sare-Mamady-Kolda-La-zia...

Accueil Envoyer à un ami Partager