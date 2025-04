Saré Yoba Diéga (Kolda) : "Nous disons à notre jeunesse de croire en elle, car la région regorge de potentialités..." (Moussa Baldé, parrain de la coupe du maire) Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|

À la finale de la coupe du maire de la commune de Saré Yoba Diéga, Moussa Baldé, le parrain, invite la jeunesse à croire en elle car la région de Kolda regorge de potentialités pour participer à l'émergence du pays. Dans la foulée, le président du conseil départemental de Kolda a remis lors de cette finale, un appareil d'échographie pour les postes de santé de ladite commune. Au coup de sifflet final, l'ASC Doumassou/Ouest s'est adjugée le trophée par un but à zéro contre Néma Mansaly, ce vendredi 04 avril. C'est une occasion saisie par le maire de Saré Yoba Diéga, Boubacar Diallo, pour se réjouir en ces termes : "cette finale est une belle fête de la jeunesse que nous magnifions à sa juste valeur. D'ailleurs, personne n'a gagné ni perdu, c'est la victoire de la jeunesse!" Sur les doléances, il dira : "nous voulons un centre de santé, vu la population et notre position stratégique (RN 6), d'un poste de gendarmerie, d'un stade municipal fonctionnel aux normes, entre autres. Mais aussi, nous souhaitons que la fameuse question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes soit une réalité avec le centre de formation professionnelle. Dans cette dynamique, nous remercions le parrain Moussa Baldé pour les efforts consentis pour le développement du département..." Pour rappel, la dotation de ce matériel médical et sanitaire va permettre de réduire drastiquement la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans cette zone polarisant plusieurs villages éloignés les uns les autres. C'est une véritable politique de proximité de santé communautaire avec une portée incommensurable en matière de santé publique qui vient d'être posée en ce sens. C'est fort de ce constat que le parrain a avancé : "cet appareil fait partie des six que nous avons pu acquérir pour accompagner le volet sanitaire dans le département. Normalement, nous sommes compétents pour les hôpitaux de niveau 2, mais néanmoins en collaboration avec les maires, on essaie de toucher tous les postes de santé pour améliorer la santé des populations..."

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Sare-Yoba-Diega-Kolda-No...

