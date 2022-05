Sargal Macky : Mamadou Diaw, maire de Matam, reconnaît l’investissement colossal du Chef de l’Etat dans le secteur de l’élevage et de l’agriculture Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mai 2022 à 12:36 | | 0 commentaire(s)| Mamadou Diaw, maire de Matam, évoque la différence entre Macky Sall et ses prédécesseurs à la tête de l’Etat du Sénégal. Présent à la cérémonie de Sargal Macky Sall, Mamadou Diaw reste d’avis que le Président Sall accorde une priorité à l’élevage. Ainsi, il loue l’initiative d’Aliou Dembourou Sow et de ses parents éleveurs. N’étant dans le même secteur que son frère député, Aliou Dembourou Sow, il reconnaît l’investissement colossal du Chef de l’Etat dans le secteur de l’élevage et de l’agriculture.



