Sarkozy réagit aux accusations de racisme Rédigé par leral.net le Mardi 15 Septembre 2020 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|

Au coeur de la polémique aprés avoir associé les mots « singes » et « négres » lors de l’émission « Quotidien » de Yann Barthès sur TMC jeudi dernier, Nicolas Sarkozy n’a pas souhaité commenter la polémique autour de son intervention qui a animé les réseaux sociaux. “Parce que la commenter, ce serait lui donner du crédit”, a-t-il rétorqué laconiquement. […] Au coeur de la polémique aprés avoir associé les mots « singes » et « négres » lors de l’émission « Quotidien » de Yann Barthès sur TMC jeudi dernier, Nicolas Sarkozy n’a pas souhaité commenter la polémique autour de son intervention qui a animé les réseaux sociaux. “Parce que la commenter, ce serait lui donner du crédit”, a-t-il rétorqué laconiquement. Alors qu’il dédicaçait son dernier livre “Le Temps des Tempêtes” paru en juillet 2020 aux éditions de l’Observatoire, l’ancien président français a été interrogé par un journaliste local sur ses propos dans l’émission Quotidien. De nombreux internautes et personnalités l’avaient accusé d’avoir tenu des propos racistes. “Je n’ai pas l’intention de commenter une polémique indigne”, a répondu de manière cinglante l’ancien président français. “Parce que la commenter, ce serait lui donner du crédit. Il n’y a pas de crédit à l’indignité. Notre rôle à tous, c’est d’élever le débat. C’est la raison pour laquelle je n’ai aucun commentaire à faire”, a-t-il asséné. Quelques secondes auparavant, “Sarko” avait quelque peu recadré le journaliste qui lui avait adressé la parole en le nommant “Monsieur Sarkozy” au lieu de “Monsieur le président”. “Comment vous m’appelez?”, avait-il lancé à son interlocuteur. 7SUR7



Source : Source : https://xalimasn.com/sarkozy-reagit-aux-accusation...

Accueil Envoyer à un ami Partager