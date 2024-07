Sauvegarde des terres agricoles : L'appel de Baye Dame Khoulé Baye Dame Khoulé, entrepreneur agricole et porte-parole du GIE Ndiag Khoulé Rénovation, exprime sa profonde inquiétude face à une situation préoccupante concernant les terres familiales exploitées dans le village natal de Ndiang Khoule, situé dans le département de Louga.



Actuellement, notre ferme, qui emploie une quarantaine de jeunes et de femmes, est en pleine expansion. Nous exploitons plus de 27 variétés de nectars et avons contribué de manière significative au développement économique et social de notre communauté. Toutefois, nous avons récemment été informés que des démarches sont en cours pour découper ces terres en parcelles, suite à une demande d'une famille religieuse de Louga, soutenue par le conseil municipal de Nguidile et le conseil départemental de Louga.



Nous souhaitons porter à votre attention les points suivants :



Terres agricoles non destinées à des projets résidentiels : Les terres que nous exploitons sont spécifiquement adaptées à l’agriculture et ne sont pas destinées à des projets résidentiels. La séparation de ces terres en parcelles pourrait compromettre notre capacité à continuer notre production agricole et à fournir des emplois.



Occupation historique et exploitation continue : Nous avons des preuves substantielles de notre occupation et exploitation de ces terres depuis plusieurs décennies. Les revendications de la famille du feu Djily Mbaye ne sont pas fondées sur des documents officiels reconnaissant leur propriété des terres.



Conséquences économiques et sociales graves : La décision de découper ces terres pourrait avoir des conséquences graves sur l'emploi local et l'économie régionale. Nous avons investi des ressources considérables dans l'exploitation de ces terres et avons créé de nombreuses opportunités pour les habitants de notre région.



Nous demandons instamment une réévaluation de la situation et une clarification sur la légitimité des revendications faites. Nous sollicitons également la protection de nos terres agricoles contre toute tentative d'expropriation injustifiée.



Nous croyons fermement que la préservation de ces terres est cruciale non seulement pour le bien-être de notre entreprise mais aussi pour la stabilité et le développement durable de notre communauté. Nous restons ouverts au dialogue et à la collaboration avec les autorités compétentes pour trouver une solution équitable.



Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande et reste disponible pour toute rencontre ou discussion afin de résoudre cette situation de manière constructive.



Baye Dame Khoulé,

Entrepreneur agricole et porte-parole du GIE Ndiag Khoulé Rénovation





