Scandale Petrotim: Les têtes continuent de tomber ( par Ousmane Sonko)

Macky Sall aura épuisé tout son registre de diversion et de contre-feux (dialogue national mort-né, retrouvailles tous azimuts, procès privé des 94 milliards d'escroquerie (que nous attendons avec impatience), reconnaissances internationales décernées par des instances bidons,…) qu'il ne parviendra jamais à son objectif obsessionnel : faire oublier ses énormes scandales, notamment, Petrotim et le gaz sénégalais.



Derniers développements : Mark Denning, un manager de fonds d'investissement vient d'être poussé à la démission de l'un des plus grands fonds d'investissement du monde (Capital Group), suite aux nouvelles investigations de la BBC. Celles-ci ont révélé que, parallèlement au fonds d'investissement qu'il gérait, il utilisait sa propre compagnie pour faire des investissements personnels dans des compagnies louches telles que Timis Corporation entre autres. Quel lien avec le Sénégal ?



Son Trust personnel, Kinrara International était actionnaire de Timis Corporation Ltd et a obtenu 22 millions USD (11 milliards CFA) lorsque Frank Timis a vendu à BP ses droits dans les blocs Ahmeim-Tuortue. Opérations pour lesquelles Aliou Sall est cité (mais protégé par son président de frère) dans ce qui apparaît comme le scandale du millénaire.



Nous apprenons de notre frère Alioune Gueye d'Ohio qu'une autre des compagnies de ce sieur Denning, Hummingbird Resources, créée et gérée par son gendre, détient à travers Cora Gold une licence d'exploration d'or à Madina Foulbe, au Sénégal, pour une superficie de 260 km2.



Ces aventuriers sont des habitués de ces pratiques partout en Afrique, avec certes la complicité de nos gouvernants corrompus jusqu'à la moelle. Toutefois ils ne parviendront jamais à l'emporter face à la détermination de millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora, résolument engagés à leur barrer la route.



La nébuleuse autour du pétrole/gaz sénégalais porte bien des noms : Macky Sall, Aliou Sall, Aly Ngouille Ndiaye, Eddie Wong, Frank Timis, Ovidiu Tender, KOSMOS, BP, Denning…



D'où le projet de la candidature au troisième mandat, car ce second et dernier mandat ne suffira pas à effacer les traces de crimes trop gros et nombreux pour être parfaits. Dix mandats même n'y suffiraient !



Pétrole et gaz;



Or, fer et zircon;



Accords de pêche;



Foncier urbain et rural;



Marchés publics et grands projets, …



Au fait, où en est le procureur de sa majesté avec l'opération (appel à témoins) blanchiment d'Aliou Sall ?







Le 22 Octobre 2019



OUSMANE SONKO



Président de PASTEF-les patriotes

