Scandale dans le sport camerounais : Des volleyeuses mineures enceintées par des Fédéraux Selon des révélations glaçantes, au moins 5 jeunes joueuses, âgées entre 16 et 18 ans, auraient été mises enceintes par des encadreurs de l’Equipe nationale. Cette affaire fait suite aux accusations graves formulées récemment par une joueuse professionnelle dans une lettre ouverte.

Cette dernière avait dénoncé les «droits de cuissage» et les «débauches organisées» par le président de la Fédération, ainsi que les comportements inappropriés de certains coaches.



Le journaliste sportif, Richard Naha, vient de confirmer ces informations choquantes, affirmant que 5 jeunes volleyeuses, encore mineures, sont actuellement enceintes des œuvres de responsables de la Fédération censés les encadrer. Ces révélations soulèvent de nombreuses questions sur les dérives qui gangrèneraient le milieu du volleyball au Cameroun.



Comment de tels abus ont-ils pu se produire en toute impunité au sein même de la structure censée protéger et promouvoir ces jeunes athlètes ?



La joueuse à l’origine des premières révélations avait également mis en cause le président de la Fédération, l’accusant d’entretenir des relations sexuelles avec plusieurs joueuses, y compris pendant les compétitions. Elle avait également dénoncé les agissements de certains entraîneurs, comme Peter Nonnebroch, réputés pour harceler et abuser sexuellement des jeunes filles espérant intégrer l’Equipe nationale.



Face à la gravité de ces allégations, une enquête approfondie s’impose de toute urgence afin de faire toute la lumière sur ces scandales. Les responsables, quels qu’ils soient, devront rendre des comptes et faire l’objet de sanctions exemplaires. Mbote.cd

