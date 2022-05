Scandale de 33 millions FCfa, transformation du centre en auberge : L'ANAS accuse Bamba Diop et... Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 08:07 | | 0 commentaire(s)| L'Association Nationale des Albinos du Sénégal (ANAS) ne lâche plus le morceau, encore moins celui qu'ils appellent désormais l'ex-président de l'Association, Bamba Diop. Les reproches fusent de partout, comme l'absence d'Assemblée générale depuis 2003, le manque de bureau, une malversation de 33 millions FCfa et l'intention de transformer le centre qui se trouve à Thiès, en auberge. Abdou Aziz Sall, membre de l'ANAS et de la Convention des Jeunes Leaders Albinos, a fait des révélations sur Bamba Diop et son frère, 1er président de l'ANAS, qui aurait fui à l'époque, avec 25 millions FCfa aux Etats-Unis.



