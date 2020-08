La Dépakine fabriquée par le laboratoire français Sanofi est accusé d’avoir provoqué des malformations chez plusieurs dizaines de milliers d’enfants. La condamnation est tombée. Les laboratoires français Sanofi ont été mis en examen pour « homicides involontaires » dans l’affaire de la Dépakine, a annoncé l’entreprise ce lundi. Le nombre d’enfants handicapés à cause du valproate […]

L’article Scandale de la Dépakine : Sanofi mis en examen pour « homicides involontaires est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.

La Dépakine fabriquée par le laboratoire français Sanofi est accusé d’avoir provoqué des malformations chez plusieurs dizaines de milliers d’enfants. La condamnation est tombée. Les laboratoires français Sanofi ont été mis en examen pour « homicides involontaires » dans l’affaire de la Dépakine, a annoncé l’entreprise ce lundi.

Le nombre d’enfants handicapés à cause du valproate de sodium, molécule présente dans la Dépakine et utilisée contre l’épilepsie et les troubles bipolaires, est estimé entre 15.000 et 30.000, selon les études.

Lorsqu’une femme enceinte prend ce médicament, son enfant présente un risque élevé – de l’ordre de 10 % – de malformations congénitales, ainsi qu’un risque accru d’autisme et de retards intellectuels et/ou de la marche, pouvant atteindre jusqu’à 40 % des enfants exposés.

Source 20 minutes

L’article Scandale de la Dépakine : Sanofi mis en examen pour « homicides involontaires est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.

Source : http://atlanticactu.com/scandale-de-la-depakine-sa...