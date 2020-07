Scandale de terres à Mbao : Le représentant de la famille Thiombane lave à grande eau Mame Boye Diao et le gouverneur de Dakar et ... (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juillet 2020 à 22:15 | | 0 commentaire(s)| Un journal de la place a cité Mame Boye Diao et le Gouverneur de Dakar dans une affaire d’expropriation de terres estimée à 31 milliards FCfa. Le représentant de l’une des familles concernées, a apporté des éclaircissent sur cette affaire.

Selon Ibrahima Diop, ils ont été surpris par cette information. A l’en croire, le terrain appartenait à la famille mais à un moment donné, l’Etat l’a pris pour utilité publique. Mais le projet a tardé à se réaliser et la famille a décidé de porter plainte contre l’Etat. Et ayant perdu toutes les procédures judicaires, l’Etat a accepté de rétrocéder le terrain.

Malheureusement, explique M. Diop, entre-temps l’Etat avait donné le terrain à d’autres personnes et avait donc décidé de payer la famille. Depuis lors, ajoute-t-il, Mame Boye Diao et le ministre de l’Economie et des Finances font tout leur possible pour régler ce problème. A l’en croire, il n y a aucun problème entre ces derniers et les familles concernées. Toutefois, Ibrahima Diop affirme que l’Etat leur doit toujours de l’argent.

