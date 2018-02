Scandale sexuel à Oxfam: Baba Maal dégoûté, démissionne

Après la Directrice générale adjointe, Baba Maal qui quitte à son tour Oxfam. Ambassadeur international, l’artiste sénégalais annonce sa démission de l’Ong britannique , secouée par un scandale sexuel sur mineures.



«Ce qui est arrivé est dégoûtant et déchirant. C’est triste. C’est très triste. Les personnes vulnérables, en particulier les enfants, devaient toujours être protégés. En tant que tel, je me dissocie immédiatement d’Oxfam», a –t-il fait savoir selon le journal Les Echos.



Depuis les révélations du Times, vendredi 9 février, l'organisation humanitaire Oxfam traverse une période difficile. Selon le quotidien britannique, des membres de l'ONG ont engagé de jeunes prostituées en 2011 lors d'une mission à Haïti, au Soudan et au Liberia. Un scandale qui a poussé la Commission européenne à menacer ce lundi, l'organisation de lui retirer ses financements, si "toute la lumière" n'était pas faite sur cette affaire. Dans l'après-midi, c'est la directrice adjointe d'Oxfam, Penny Lawrence, qui a annoncé sa démission de l'ONG.