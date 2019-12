Accueil Envoyer Partager sur facebook Scène effrayante: un camion fonce droit vers un groupe de policiers (VIDEO) Rédigé par La rédaction de leral.net le 30 Décembre 2019 à 11:29 Le caméraman d'une chaîne de télévision locale américaine a capturé l’instant où le conducteur d'un camion a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé droit vers des policiers qui constataient un autre accident sur le bord de la route.





Ce vendredi 27 décembre, Caleb Holder se trouvait sur le bord d'une route au Texas pour filmer un accident de voiture survenu entre deux voitures pour la chaîne américaine KCBD NewsChannel 11. Alors que les policiers présents sur les lieux étaient en train de constater les dégâts, le conducteur d'un camion a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé droit vers eux.



“Je ne me souvenais pas si j’enregistrais à ce moment-là, ni même comment la caméra était cadrée. J’ai juste vu ce camion arriver et j’ai su que je devais m’enfuir”, a-t-il déclaré.



Caleb travaille en tant que caméraman pour la chaîne depuis neuf ans. “Une partie de mon travail de caméraman consiste à me rendre sur les lieux et à filmer ce qu’il se passe. Cela inclut parfois des accidents de voiture”, a-t-il expliqué.



Ce jour-là, il devrait couvrir un accident survenu entre l’autoroute 84 et la route 3600. “Je regardais dans cette direction. J’étais concentré sur ce point”. Et c’est à ce moment-là qu'un autre accident s’est produit juste devant ses yeux: “Nous avons entendu des crissements de pneus et que nous avons aperçu les phares arriver à travers le brouillard. Le semi-remorque s’est renversé et a frappé plusieurs voitures avant de glisser sur le côté”.



Sur la vidéo, on peut voir un policier tenter de s’enfuir avant de trébucher et d’être touché par le camion. “Alors que je courais, je me souviens avoir regardé derrière moi et avoir vu l’agent courir aussi. Puis j’ai vu qu’il était tombé et que la remorque s’approchait de lui”.



Frappé par le semi-remorque, le policier va toutefois s’en sortir. “Il a quelques blessures graves, mais rien qui puisse mettre sa vie en danger”, a déclaré le sergent Johnny Bures.



Un homme coincé dans sa camionnette a également été désincarcéré par les secours. Il s’en est sorti sans aucune blessure.

