Secrétariat général du Gouvernement : Le ministre Opa Ndiaye quitte ses fonctions et atterrît comme PCA du Groupe AMSA Assurances. Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

Lamine Sarr, Professeur d'Enseignement secondaire, est le nouveau Secrétaire général adjoint du Gouvernement. Il remplace à ce poste Opa Ndiaye appelé à d'autres fonctions, informe la note du Conseil des ministres. Dakaractu qui a creusé, a pu trouver la nouvelle planque de l’ancien ministre du Plan sous l’ère libérale. En effet, Opa Ndiaye quitte ses fonctions de SGA au moment où il vient d’être nommé comme administrateur et président du Conseil d’administration de la Société AMSA Assurances avec l’onction du Président de la République Macky SALL.



Implanté dans la sous-région, le Groupe AMSA Assurances est résolument tourné vers les besoins du tissu socio-économique africain et ses spécificités. Du coup, il est aujourd’hui un des leaders dans le secteur des assurances au Sénégal et en Afrique. Le tout nouveau PCA, après 7 ans de confiance renouvelée, exprime toute sa gratitude et toute sa reconnaissance au chef de l’État.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Secretariat-general-du-G...

Accueil Envoyer à un ami Partager