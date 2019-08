Secrétariat national du Pds: Le patron des cadres libéraux rejette la décision de Me Wade et déballe Après Babacar Gaye, El Hadji Amadou Sall et autres, c’est Cheikh Tidiane Seck qui rejette à son tour la décision Me Abdoulaye Wade portant sur le secrétariat national du Pds. Le Président de la Fédération nationale des cadres libéraux a exprimé sa désapprobation à travers sa page Facebook. Il y a révélé que ce nouveau secrétariat « est truffé de personnes ayant soutenu, à coups de millions, la candidature du Président Macky Sall à la dernière élection présidentielle, contre l'avis du parti.»





Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

Le SGN a décidé. Ma conception du fonctionnement du PDS ne change pas d'un iota: le Président Abdoulaye Wade est statutairement le patron du parti. Après sa décision, on se soumet ou on se démet. Je ne suis pas d'accord sur cette manière de réorganiser le parti. Je m'attends à une profonde réforme structurelle du parti réclamée par tous et à un choix judicieux des hommes qui doivent conduire les destinées du nouveau PDS.



''On ne peut pas changer de politique sans changer d'hommes'' disait Mitterrand. Ce maquillage, oui maquillage malheureusement (il a été formé au PDS), qui n'est ni fictionnel ni politiquement objectif, ne répond pas à mes convictions politiques et libérales.



On ne peut pas satisfaire tout le monde ou se satisfaire de tout le monde. Ce n'est pas ma conception de la politique. Je conçois la politique comme un engagement partisan qui implique la discipline, la loyauté à un groupe, la fidélité et j'en passe.



Oumar Sarr a été sanctionné parce qu'il a répondu, contre l'avis du parti, au dialogue national. Ce Secrétariat National est truffé de personnes ayant soutenu, à coups de millions, la candidature du Président Macky Sall à la dernière élection présidentielle contre l'avis du parti.



Pourquoi sanctionne-t-on certains tout en faisant la promotion d'autres pour le même motif? Je me suis engagé au PDS très jeune, pour lutter contre l'injustice, l'impunité et le favoritisme. Je crois au mérite, seul gage de bien-être individuel et collectif. Je ne dévierai jamais de cette voie quoi qu'il m'en coûte!



C'est pourquoi, parmi tant d'autres raisons, je rejette la décision administrative du SGN le Président ABDOULAYE WADE par conviction et pour la suvegarde de mes principes. J'en assume, seul, l’entière responsabilité et j'aviserai de la suite à donner à mon avenir politique après la fête de Tabaski.



Bonne fête de Tabaski à tous mes compatriotes tout en appelant les Guéyène et les Diawéne à y aller avec prudence. Fraternellement."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos