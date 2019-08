Secrétariat national du Pds: le député Abdoul Aziz Diop jette l’éponge Nommé Secrétaire national à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Cadre de vie dans le nouveau Secrétariat national du Pds, le député Abdoul Aziz Diop a démissionné de son poste. Il a aussi adressé au secrétaire général national Abdoulaye Wade, une lettre adressée dans laquelle il l’accuse d’avoir pris une « décision à la fois inopportune, illégale et illégitime » et qui ne fait que « la promotion de personnes inconnues du bataillon libéral au détriment des militants authentiques, qui ont tout sacrifié pour le parti et pour Karim Wade dans ses déboires ».

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

«Ma lettre de démission du nouveau SN du Pds.

———————————————

Ce que Montaigne avait dit à son ami La Boétie parlant de leur amitié : « Parce que c’était lui , parce que c’était moi»

————————————————

Abdoul Aziz Diop

Secrétaire général des Cadres Libéraux ( FNCL)

Secrétaire général de la section communale de Richard -Toll

Député a l’Assemblée Nationale



A monsieur Abdoulaye Wade , secrétaire général national du Pds.

Objet: démission au poste de secrétaire national à l’urbanisme, à l’habitat et au cadre de vie.



Frère secrétaire général national.

Par voie de presse , j’ai appris votre dernier réaménagement du secrétariat National. Même si les dispositions des statuts et règlement interieur de notre parti vous habilitent à nommer à des fonctions au sein du Secrétariat national, votre dernière décision à la fois inopportune, illégale et illégitime, a engendré une levée de boucliers des militants qui ne comprennent pas votre détermination à faire la promotion de personnes inconnues du bataillon libéral au détriment des militants authentiques qui ont tout sacrifié pour le parti et pour Karim Wade dans ses déboires. Par conséquent je vous demande de me décharger du poste que vous m’avez confié.



Bien entendu , je reste militant du parti et je continue à m’occuper de mes charges de Secrétaire général de la Section Communale de Richard- Toll , Secrétaire général de la FNCL et de mes activités parlementaires.



Sentiments patriotiques et militants .»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos