Secteur des industries alimentaires du Sénégal : Le Sntia alerte sur la précarité de l'agroalimentaire L'Etat doit réagir au plus vite pour mettre fin à la précarité des travailleurs du secteur de l'agroalimentaire. Relayé par le journal « L’As », C’est l'appel est du Syndicat national des travailleurs des industries alimentaires du Sénégal (Sntia).

Le secrétaire du Sntia Aliou Ndiaye prenait part au séminaire de formation dédié aux délégués du personnel dudit syndicat en collaboration avec la Fédération agricole et forestière de France (Fnaf), membre de la Centrale syndicale Cgt de France.



Selon Aliou Ndiaye, le secteur agroalimentaire est malade à cause de la fermeture des usines, le non-paiement du passif social, des salaires dérisoires entre autres. C'est pourquoi les travailleurs attendent des autorités étatiques une meilleure prise en charge de leurs préoccupations.



Aussi le Sntia exige la révision de la convention collective nationale régissant le secteur et la relance des entreprises en difficulté. Et à ce sujet, Aliou Ndiaye invite les futurs députés à accorder plus d'importance aux revendications du peuple y compris le monde du travail.



