Secteur des médias: Le Cdeps dénonce la Manipulation des Chiffres par le Ministère de la Communication

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2024 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'un point de presse tenu ce mercredi, le Conseil des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a vivement réagi aux déclarations récentes du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall. Selon le CDEPS, les montants annoncés par le ministère sont non seulement incomplets, mais la liste des bénéficiaires publiée omet de nombreux noms, contrairement aux revendications répétées des entreprises de presse qui ont toujours exigé plus de transparence. Ils dénoncent également l'utilisation d'un échantillon restreint de 217 journalistes sur 2118, qu'ils considèrent comme une manipulation visant à créer des tensions dans le secteur médiatique.