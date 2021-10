Secteur du transport des hydrocarbures: Une nouvelle convention collective signée Une nouvelle convention collective prenant en compte les spécificités du secteur du transport des hydrocarbures a été signée mardi entre le patronat et les travailleurs dudit secteur.

Cette nouvelle convention qui s’inscrit dans la ’’redynamisation de la négociation collective’’ permettra ’’d’encadrer les relations professionnelles entre les employeurs et les travailleurs du secteur des hydrocarbures, notamment dans le domaine du transport’’, s’est félicité le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy.



Venu présider la cérémonie de signature, M. Sy a qualifié ’’d’historique’’ ce processus qui a abouti à cette convention collective qui permet au sous-secteur de transport des produits pétroliers et gaziers de ’’se doter d’un instrument qui fixe leurs conditions d’emploi et de rémunération’’.



Il a précisé que ce nouveau texte a bien pris en compte ’’la viabilité économique des entreprises et la valorisation des créateurs de richesse que sont les travailleurs’’.



Selon M. Sy, cette nouvelle disposition prend en compte une indemnité complémentaire de départ à la retraite, l’instauration d’un treizième mois, l’indemnité de logement, entre autres acquis.



Le ministre du Travail du Dialogue social et des Relations avec les Institutions a par ailleurs insisté sur la nécessité ’’d’instaurer’’ un climat de paix dans les entreprises (…), une conditionnalité, selon lui, ‘’pour intégrer la dimension concurrentielle, inévitable avec le reste du monde’’.



Prenant part à cette cérémonie, le Directeur pays de l’Organisation internationale du travail (OIT), Dramane Haïdara, a rappelé la nécessité ’’d’instaurer un dialogue social franc dans le secteur des transports des hydrocarbures’’. Selon lui, ’’une moindre crise dans ce secteur affecte toute l’économie mondiale’’.



Le secrétaire général du Syndicat national de travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal (SNTPGS-FC), Sara Konaré, a relevé que la signature de cette convention ’’démontre, à bien des égards, la maturité des acteurs et leur volonté de travailler dans un environnement de relations sociales saines, apaisées (…), des facteurs indispensables à toute entreprise ou société qui se veut viable et pérenne’’.

