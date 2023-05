Secteur industriel sénégalais: 2156 entreprises recensées en 2022 pour 121 000 emplois

Le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries a procédé, lors d’un atelier, vendredi, à Dakar, à sa Revue annuelle conjointe au titre de l’année 2023. Les résultats phares font état de 2156 entreprises industrielles en 2022. Elles sont essentiellement dominées par les Petites et moyennes entreprises (Pme) qui représentent 92,5 % […]

Le Sénégal compte 2156 entreprises industrielles pour 121 000 emplois en 2022. C’est ce qui ressort de la Revue annuelle conjointe du Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries (Pmi) lors d’un atelier organisé hier à Dakar.

Ces chiffres, issus des données du Centre unique de collecte de l’information (Cuci), montrent une prédominance des Pmi qui représentent 92,5 % du tissu industriel. L’essentiel de ces entreprises industrielles sont localisées dans la région de Dakar (91 %), Thiès (5 %), Saint-Louis (1 %) et Ziguinchor (1 %). Par secteur, c’est l’agroalimentaire qui domine (63 % des industries), suivi de la mécanique et de la métallurgie (10 %), les industries du bois, papier, carton et imprimerie (9 %), la chimie et le plastique (7 %), l’énergie (6 %), le textile, l’habillement, les cuirs et peaux (3 %) et autres industries (2 b%).

Entre 2019 et 2022, la valeur ajoutée du secteur industriel est passée de 2839 milliards à 3639 milliards de FCfa. Son poids dans le Pib a progressé à 21 % en lieu et place de 20,7 % en 2019. Quant aux emplois, ils ont bondi de 1,6 %, passant de 18,4 % en 2019 à 20 %. Au total, le secteur industriel emploie 121 000 personnes, dont 71 % par les grandes entreprises. Il s’agit là de « résultats fort appréciables du secteur en 2022 », selon le Secrétaire général du Ministère, Adama Baye Racine Ndiaye. « La politique et la stratégie d’industrialisation, validée en octobre 2021, portent l’ambition d’un secteur industriel développé. L’indice de l’industrialisation de l’Afrique, publiée lors du sommet de Niamey sur l’industrialisation, place le Sénégal à la cinquième place sur 52 pays. Il s’agit là de performances fort appréciables qui récompensent tout le travail accompli sans relâche pour faire de l’industrie un levier de développement économique et social », a souligné M. Ndiaye. Pour lui, ces résultats seront triplés dans les années à venir.

De son côté, le point focal de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), Malick Sy, a salué la politique industrielle de l’État qui, dit-il, a saisi les enjeux avec la pandémie de Covid-19. « L’industrie est le moteur principal du développement. C’est redevenu une priorité en Afrique avec la Covid-19. Au Sénégal, le Président Macky Sall a rappelé, à plusieurs reprises, l’importance de l’industrie pour le développement économique. Cette prise en charge est matérialisée par l’existence d’une trentaine de parcs industriels sur tout le territoire », a souligné M. Sy.

Des « avancées » dans les Agropoles

Dans sa politique d’industrialisation, le Sénégal a mis en place trois Agropoles. Des avancées sont notées dans les différents projets, selon le Secrétaire général du Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries. À en croire Adama Baye Racine Ndiaye, pour l’Agropole Nord, les études de faisabilité ont été menées en 2022 et prévalidées par un comité technique restreint en début 2023. À cet effet, a-t-il informé, trois parcs agro-industriels ou modules régionaux ont été identifiés. Il s’agit de Bokhol, Dahra et Ogo.

Pour l’Agropole Ouest, le projet a été lancé le 04 août 2022 et les travaux de la route d’accès à la plateforme agro-industrielle sont en cours de réalisation. Le protocole d’accord, a indiqué M. Ndiaye, est signé entre l’État du Sénégal et le groupe Agricultiva. S’agissant de l’Agropole Centre, il a souligné que dans le cadre de la mobilisation du financement complémentaire, le projet a bénéficié d’un financement de la Banque africaine de développement (Bad) pour 41,7 milliards de FCfa, avec l’accord de prêt signé le 25 novembre 2022. En plus de la Bad, l’Union européenne a mobilisé 11 milliards de FCfa et la Banque islamique de développement (Bid) compte contribuer à hauteur de 37 milliards de FCfa après sa mission d’évaluation. La contrepartie de l’État du Sénégal est estimée à hauteur de 6,108 milliards de FCfa.

DEUXIÈME PHASE DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE DE DIAMNIADIO

Le chantier sera livré en octobre 2023

L’année 2022 a été marquée par la poursuite des travaux de la deuxième phase de la plateforme industrielle de Diamniadio. D’après le Secrétaire général du Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, le niveau d’avancement du chantier a connu une évolution régulière avec un taux d’exécution de 63,5 % au 31 décembre 2022. Ainsi, la réception, a-t-il souligné, est prévue en octobre 2023. Ces travaux ont mobilisé près de 1000 emplois. La phase deux comprend 19 hangars, une cité d’habitation d’une capacité de 1400 personnes avec 241 chambres et une salle à manger de 1000 m2, une salle omnisport, des restaurants, des voies et réseaux divers. En attendant la fin des travaux, Adama Baye Racine Ndiaye a informé qu’une forte demande d’implantation d’entreprises réservataires est enregistrée. Les deux phases réunies permettront, à terme, la création de plus de 23 000 emplois, dont 15 000 directs et 8000 indirects.

