Secteur secondaire : Hausse de 6,0% de l’activité au 1er trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette hausse est en liaison avec les progressions de 12,7% de la valeur ajoutée de la construction, de 10,5% de la fabrication de produits agro-alimentaires, de6,2% de la fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction et de 4,4% du raffinage du pétrole et cokéfaction. Toutefois, il est observé un repli de la fabrication des produits chimiques de base (-15,1%), ainsi que de la production et distribution d'électricité et de gaz (-4,3%).



Par rapport au trimestre correspondant de 2020, l’activité du secteur secondaire s’est accrue de 7,0%, portée par la bonne tenue de la construction (+20,6%), des activités extractives (+17,3%), de la fabrication de ciment et d’autres matériaux de construction (+14,5%), de la fabrication d’autres produits manufacturiers (+4,1%) et des produits agroalimentaires (+3,5%). Cette embellie est, néanmoins, limitée par le fléchissement de 27,3% de la valeur ajoutée de la fabrication des produits chimiques de base consécutive à la baisse de 27,3% de la production d’acide phosphorique.



L’amélioration de la valeur ajoutée du secteur extractif est favorisée par la bonne tenue de la production d’or qui a augmenté de 78% par rapport au premier trimestre de l’année 2020. La fabrication de ciment et d’autres matériaux de construction est portée par le dynamisme de l’activité des cimenteries qui ont augmenté leur production de 14,3%, comparativement à la même période de l’année 2020.



Adou Faye





Source : La valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs) s’est bonifiée de 6,0% au premier trimestre de 2021, comparativement au trimestre précédent.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-secondaire-Hausse-...

