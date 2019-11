Sécurisation des installations pétrolières et gazières : l’Etat commande 3 bateaux militaires et des missiles pour 200 milliards à la France Le Sénégal a commandé 3 bateaux militaires et des missiles pour sécuriser ses installations pétrolières et gazières en haute mer. La commande a été passée à l’entreprise française Kership pour les bateaux et la compagnie européenne NBDA pour les missiles.

Les commandes ont été signées lors du séjour du Premier ministre français à Dakar, Edouard Philippe, lors du séminaire gouvernemental entre la France et le Sénégal.

Si le montant de la commande n’a pas été révélé, une commande similaire passée par l’Argentine à la même entreprise, s’estimait à 300 millions d’euros, soit 200 milliards FCFA, révèle la RFM. L’exécution de ce contrat débutera en 2020, selon la même source.



