Sécurisation du Centre du Mali : le Premier ministre accélère la cadence Rédigé par La rédaction de leral.net le 9 Avril 2019 à 16:20 Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maiga, a présidé à Bamako deux réunions dont l'objectif est notamment de renforcer la coordination en matière de sécurité et de garantir la protection des personnes et des biens.

La fragilité de la situation sécuritaire du Centre du pays impose au gouvernement de renforcer les mesures de sécurité et de défense. Les Forces Armées, Mission de l’Onu (MINUSMA) et la force française Barkhane ont mis en place un cadre d’opérations qui leur permet de se relayer et de synchroniser les patrouilles.

Le Premier ministre a souligné l’importance de coordonner la sécurité, l’action humanitaire et la justice, les auteurs des attaques sont recherchés et devront répondre de leurs crimes. Dans le cadre de la lutte contre l’impunité, à ce jour il y a eu plus de 150 interpellations, 66 auditions et 5 suspects détenus à Bamako.

Par ailleurs, le Premier ministre a instruit le déploiement d’un pôle judiciaire à Mopti (Centre du Mali) afin de faire la lumière sur les attaques et rassurer les populations. Les partenaires peuvent appuyer les efforts du gouvernement dans ces enquêtes, notamment en matière de police scientifique.

Depuis plusieurs mois, le Centre du Mali est le théâtre d’affrontements qui coûtent la vie à des centaines de civils. Fin mars, plus de 100 civils d’un village ont été tués et des maisons incendiées.

Accueil



