Sécurisation du Gamou: 3000 éléments de la Police déployés à Tivaouane, 187 individus déjà interpellés

Le commissaire divisionnaire de police, Ibrahima Diop, Directeur de la sécurité publique (Dsp), a révélé dimanche à Tivaouane que pas moins de 187 personnes ont été interpellées dans le cadre des opérations de sécurisation menées dans la ville sainte en prélude au Gamou, prévu mercredi prochain.

Face à la presse dans les locaux du Commissariat urbain de la localité, il a souligné que ces individus sont poursuivis pour divers délits, dont « vol, tentative de vol, vol avec usage de véhicules, détention de chanvre indien », entre autres.

Le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop a, par ailleurs, indiqué que pas moins de 3000 éléments sont mobilisés dans la cité de Seydi El Hadji Malick Sy, où des caméras de surveillance et des drones sont également installés. L’objectif, dit-il, c’est d’assurer la sécurité des personnes et des biens avant, pendant et après ce grand événement religieux.

Ibrahima NDIAYE (Envoyé spécial)

