Sécurité: Les brigades territoriale et routière de Ngaye Mékhé inaugurées
Vendredi 2 Février 2024

Pour se rapprocher davantage des populations du département de Tivaouane, le ministre des Forces armées, Me Elhadji Oumar Youm, a inauguré, ce vendredi 2 février 2024, les brigades territoriale et routière de Ngaye Mékhé, département de Tivaouane, région de Thiès. Ces nouvelles unités vont permettre de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens […] Pour se rapprocher davantage des populations du département de Tivaouane, le ministre des Forces armées, Me Elhadji Oumar Youm, a inauguré, ce vendredi 2 février 2024, les brigades territoriale et routière de Ngaye Mékhé, département de Tivaouane, région de Thiès. Ces nouvelles unités vont permettre de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens mais également d’améliorer la sécurité routière. La cérémonie s’est déroulée en présence du Général de corps d’armée, Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Il s’agit d’un bâtiment moderne R+1 aux couleurs de la gendarmerie qui abrite les deux brigades, l’une au rez-de-chaussée et l’autre au niveau du premier étage. Le bâtiment composé des bureaux du commandant, de ses deux adjoints, des gendarmes, de la salle polyvalente, d’un bureau de contravention, d’un local technique. A côté, se dresse également un site d’hébergement construit sur 4 niveaux, abritant le logement qui doit accueillir le commandant et son adjoint avec des annexes. Selon le ministre des Forces armées, ce dispositif est un maillon important dans la sécurisation des populations du département de Tivaouane et particulièrement les communes de Ngaye Mékhé, Médina Dakhar et environs. La brigade routière va améliorer la lutte contre les accidents de la circulation ainsi que le comportement des usagers de la route. En plus, la zone est dans un corridor qui mène vers l’extérieur, notamment la Mauritanie avec la construction du pont de Rosso. Ce qui va créer beaucoup de flux d’où la présence renforcée de la gendarmerie pour sécuriser le commerce, les personnes et leurs biens. Le ministre a affiché sa satisfaction par rapport au travail ainsi effectué dans un délai record mais aussi pour la qualité des bâtiments. El Hadji Omar Youm a ainsi engagé les gendarmes qui occupent les locaux à en faire bon usage et à améliorer les relations publiques avec les populations. Il leur a également demandé d’exercer la mission avec grandeur, professionnalisme et dignité qui caractérisent la gendarmerie nationale du Sénégal. Selon le ministre des Forces armées, cet illustre bâtiment symbolise le nouveau visage de la gendarmerie. Une opportunité saisie par El Hadji Oumar Youm pour féliciter le général Moussa Fall qui est en train de traduire la vision du président Macky Sall à travers le nouveau visage que présente la gendarmerie et les Forces de sécurité de manière générale et ce, conformément à l’axe trois du PSE (Plan Sénégal Émergent) paix, gouvernance et sécurité. Une volonté du président de sécuriser encore plus l’intégrité du territoire et d’assurer la protection des personnes et des biens. Ce qui s’est, en effet, traduit par une montée en puissance des effectifs de la gendarmerie et des forces armées de manière globale, accompagnée par des infrastructures et équipements militaires adaptés. Pour Me El hadji Oumar Youm, l’objectif du président Macky Sall c’est d’avoir un territoire sécurisé à travers lequel vivent les populations dans la quiétude et la tranquillité mais aussi et surtout dans le respect de l’ordre. Ibrahima NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/securite-les-brigades-territor...

