Sécurité alimentaire: La France a injecté 459 milliards FCfa en Afrique en 2022

Le directeur du développement durable au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Christophe Guilhou, a révélé vendredi à Diamniadio (Dakar) que Paris a fourni 700 millions d’euros (soit environ 459 milliards FCfa), en 2022, à plusieurs pays africains, en guise de contribution à leur politique de sécurité alimentaire.



Il s’exprimait en marge du Sommet Dakar 2 sur l’agriculture et la souveraineté alimentaire.



« En 2022, une enveloppe de 700 millions d’euros a été injectée en Afrique pour soutenir des actions de sécurité alimentaire, de nutrition et de développement agricole », a-t-il notamment indiqué lors de cette rencontre de haut niveau, qui a réuni une quinzaine de chefs d’Etat.



« Ces financements de la France sont pilotés par l’Agence française de développement. Ils sont aussi destinés aux organismes des Nations unies, qui interviennent dans la sécurité alimentaire, comme le PAM (Programme alimentaire mondial) et le FIDA (Fonds international de développement agricole) », a précisé M. Guilhou.



La France a apporté cette contribution pour soutenir la formation agricole rurale, la recherche agronomique et la mécanisation de l’agriculture africaine, selon M. Guilhou, ancien ambassadeur de la France au Cameroun.



« L’objectif de Paris est de contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire » des pays bénéficiaires de ses financements, a-t-il expliqué.



