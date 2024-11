Sécurité alimentaire en Afrique : La 7e édition de la Conférence AFRIQOM Fertilizer Club Africa, tenue à Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 19:10 | | 0 commentaire(s)| La 7e édition de la Conférence AFRIQOM Fertilizer Club Africa, a lieu ces 11, 12 et 13 novembre 2024 à Dakar. Cette édition met l'accent sur la sécurité alimentaire en Afrique et les solutions pour améliorer la productivité agricole. L'événement réunit des experts et des décideurs, afin de renforcer les partenariats stratégiques et transformer les chaînes d'approvisionnement des engrais.

L’objectif est de promouvoir une agriculture plus résiliente et durable, pour soutenir l'autosuffisance alimentaire du continent.



Sous son Haut Patronage, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr. Mabouba Diagne, participe activement à cette initiative essentielle pour l'avenir agricole de l'Afrique.

