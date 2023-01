Sécurité de Proximité : Le Ministre des Forces Armées inaugure le centre d'instruction à Kébémer et une unité de gendarmerie à Ndande. Rédigé par leral.net le Samedi 21 Janvier 2023 à 00:56 | | 0 commentaire(s)|





Ces réalisations illustrent parfaitement l’accompagnement et le soutien constant des plus hautes autorités de l’État à l’endroit de la Gendarmerie pour sa contribution à l’axe 3 du Plan Sénégal Émergent (PSE) intitulé Gouvernance, institutions, paix et sécurité. Dans le cadre de ses activités, le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a procédé ce matin à l’inauguration de deux infrastructures dans la région de Louga, précisément à Kébémer où un centre d’instruction a été implanté et dans la commune de Ndande avec une nouvelle brigade de proximité. Cette cérémonie a vu la participation du Haut Commandant de la gendarmerie nationale, le Général de corps d’armée Moussa Fall. Ce Centre d’Instruction des Gendarmes auxiliaires (CIGA) constitue une matérialisation de la nouvelle politique de recrutement impulsée par le Gouvernement en direction de la Gendarmerie nationale.En effet, pour atteindre les objectifs opérationnels en matière de ressources humaines à l’horizon 2025, la Gendarmerie nationale a proposé et obtenu des autorités, l’autorisation de recrutement massif de jeunes sénégalaises et sénégalais volontaires pour servir sous les drapeaux. Il faut aussi signaler que la commune de Ndande dispose désormais d’une unité de gendarmerie qui fera face aux défis sécuritaires de la localité tels que l’insécurité routière, la délinquance itinérante, le vol de bétail, ainsi que les conflits entre agriculteurs et éleveurs.Ces réalisations illustrent parfaitement l’accompagnement et le soutien constant des plus hautes autorités de l’État à l’endroit de la Gendarmerie pour sa contribution à l’axe 3 du Plan Sénégal Émergent (PSE) intitulé Gouvernance, institutions, paix et sécurité.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Securite-de-Proximite-Le...

