Sécurité des personnes et des biens : La Police démantèle 79 gangs criminels Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Août 2023 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

Au cours du premier semestre de l’année 2023, la Police a procédé à 3 767 arrestations, démantelé 79 gangs criminels regroupant 191 individus dangereux. Parmi les individus arrêtés, 104 étaient spécialisés, dans les vols à main armée avec violence, 67 dans les vols avec effraction et cambriolage, et 20 avaient commis des homicides volontaires, souligne […] Au cours du premier semestre de l’année 2023, la Police a procédé à 3 767 arrestations, démantelé 79 gangs criminels regroupant 191 individus dangereux. Parmi les individus arrêtés, 104 étaient spécialisés, dans les vols à main armée avec violence, 67 dans les vols avec effraction et cambriolage, et 20 avaient commis des homicides volontaires, souligne les services de la Direction de la Sécurité Publique. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, des quantités considérables de substances illégales, notamment de l’héroïne, de la cocaïne, du chanvre indien sous différentes formes, totalisant 2793,79 kg, 3742 cornets et 256 joints ont été saisies. Les infractions liées aux véhicules ont conduit à l’envoi en fourrière de nombreux véhicules, dont 15 410 motos. Par ailleurs, 135 541 pièces de véhicules ont été saisies. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/securite-des-personnes-et-des-...

Accueil Envoyer à un ami Partager