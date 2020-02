Sécurité : la commune de Saly étrenne son nouveau commissariat de Police Dans le but de renforcer la sécurité, le ministre de l’Intérieur avait annoncé la mise en place de plusieurs postes de police dans plusieurs localités. Aly Ngouille Ndiaye a inauguré, hier, celui de Saly. Le maire de Saly Portudal, Ousmane Guèye, a invité, à l’occasion, les populations à coopérer avec les forces de l’ordre. En dénonçant les délinquants à la police, mais également en refusant de louer leurs maisons aux prostituées et trafiquants de drogue. Le maire qui a contribué à hauteur de 60 millions à la construction de ce poste de police, a sollicité l’appui de l’Etat pour l’érection d’autres infrastructures dans sa commune, dont un hôpital.

