Sécurité partagée : Vers une collaboration renforcée entre la Police nationale et la population Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2024 à 20:25 | | 0 commentaire(s)| Dans un monde en constante évolution, la gouvernance sécuritaire se doit d'adopter une approche inclusive et collaborative. Ce panel se propose d’explorer les dynamiques entre les forces de police et les communautés, en mettant en lumière les meilleures pratiques, les défis rencontrés et les voies à suivre pour instaurer une relation de confiance mutuelle. Des experts en sécurité, des représentants de la société civile et des membres des forces de l'ordre, se réuniront pour débattre des stratégies innovantes qui favorisent une sécurité co-construite.

Ensemble, nous examinerons l'importance d'impliquer la population dans les processus décisionnels et d'assurer une transparence qui renforce la légitimité des actions policières.



Ce panel sera l'occasion d'engager un dialogue constructif, sur des initiatives qui transcendent les barrières traditionnelles, pour un avenir où la sécurité est véritablement partagée.



Accueil Envoyer à un ami Partager