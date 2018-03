Sécurité publique: Aly Ngouille Ndiaye annonce le recrutement de 3000 policiers et gendarmes en 2018

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Mars 2018 à 21:11 | | 0 commentaire(s)|

Trois mille agents de police et de gendarmerie seront recrutés cette année dans le cadre du renforcement de la sécurité au niveau national, a annoncé le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



’’Au total, 3000 nouveaux agents de police et de gendarmerie seront recrutés pour renforcer la sécurité au niveau national’’, a-t-il déclaré, ce jeudi à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la séance des questions au gouvernement.



Aly Ngouille Ndiaye répondait à la question de la député Marie Pierre Paye, relative aux dispositions prises par le gouvernement face au phénomène d’enlèvements d’enfants.



’’Quand ces enlèvements sont survenus, nous avons pris des dispositions pour renforcer davantage les contrôles’’, a déclaré le ministre..



Il a ajouté que ’’plus de 1000 personnes ont été interpellées dans les grands centres urbains dans le cadre de la mise en œuvre de ces opérations’’.



Le ministre a précisé que d’autres interventions plus ponctuelles sont entrain d’être effectuées par les forces de l’ordre et de sécurité.



Il a, en outre, indiqué qu’à court terme, 30 casernes de gendarmerie et 10 commissariats de police seront bientôt construits afin de renforcer le maillage sécuritaire du territoire national.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook