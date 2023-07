Sécurité routière : A Louga, Antoine Diome assure que les 23 mesures du gouvernement sont en train d’être appliquées Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2023 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé un peu plus tôt, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est rendu à Louga où un accident tragique a fait 24 morts et plus de 50 blessés. Après avoir présenté les condoléances d’usage, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a insisté sur les efforts du gouvernement pour veiller à l’application des mesures […] Comme annoncé un peu plus tôt, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est rendu à Louga où un accident tragique a fait 24 morts et plus de 50 blessés. Après avoir présenté les condoléances d’usage, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a insisté sur les efforts du gouvernement pour veiller à l’application des mesures prises lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière, le 10 janvier 2023. « Les 23 mesures prises sont en train d’être appliquées », a-t-il indiqué, en présence de ses collègues des Transports terrestres (Mansour Faye), et du Développement communautaire (Samba Ndiobène Ka). Selon lui, entre hier et aujourd’hui la gendarmerie a procédé au contrôle de 791 véhicules. Seize ont été immobilisés pour différentes infractions comme le défaut de lumière ou le surnombre de passagers. Pour cet accident, M. Diome a déploré le surnombre de passagers à bord du bus. « Sur la carte grise, il est indiqué que le nombre maximum de passagers est de 60, mais il y avait 76 personnes dans le véhicule, renseigne-t-il. Cette problématique du surnombre, on va la prendre en charge avec les acteurs du secteur », a-t-il notamment promis.



Source : https://lesoleil.sn/securite-routiere-a-louga-anto...

