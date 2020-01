Sédhiou: 400 enseignants-contractuels qui n’ont perçu de salaire en décembre, menacent de... Ils sont 400 enseignants-contractuels qui n’ont pas perçu leurs salaires du mois de décembre à Sédhiou. Pour le chef du Service de l’administration générale de l’équipement de l’enseignement à Sédhiou, Nouha Sarr, il s’agit d’un simple oubli, dû notamment à la fin des engagements de l’Etat au mois de novembre.

Il promet une solution d’urgence à cette situation et a annoncé que des correspondances ont déjà été envoyées aux banques de la place et que certains de ces enseignants pourraient être payés dans les prochains jours, sans pour autant donner une date précise.



Dans tous les cas, les enseignants-contractuels ont annoncé un débrayage dès lundi, si la situation n’est pas décantée, avant une grève totale dès mardi, si le problème n’est pas réglé.



