Sédhiou : Le prix du riz brisé fixé à 350 FCfa le kilogramme Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 16:10

Le prix du riz brisé a été arrêté à 350 francs le kilogramme dans la région de Sédhiou (sud), à l’issue d’un Conseil régional de la consommation tenu, jeudi, sous la présidence du gouverneur Diadia Dia. Ce prix a été fixé sur la base des recommandations issues du Conseil national de la consommation tenu récemment à Dakar, selon le chef du service régional du commerce de Sédhiou, le commissaire aux enquêtes économiques Ibrahima Ngom. Selon M. Ngom, chaque région était appelée à se baser sur l’arrêté national rendu public après cette réunion pour organiser un Conseil régional de la consommation et “adapter les prix aux réalités locales”. ”A Sédhiou, des consultations approfondies, sous l’impulsion du gouverneur, ont permis d’arriver à un consensus”, a indiqué Ibrahima Ngom. Le prix à l’importation du riz brisé a été fixé à 315.000 FCFA la tonne, correspondant à 16.800 FCFA le sac de 50 kg chez le grossiste, pour un prix de vente de 17.550 FCFA le sac de 50 kilogrammes chez le détaillant. Le riz brisé revient ainsi au consommateur à 350 FCFA le kilogramme. Le chef du service régional du commerce a annoncé que des campagnes de sensibilisation et d’affichage dans les points de vente seront menées pour garantir une application effective des prix et informer les consommateurs. Le président de l’association des boutiquiers de Sédhiou, Mamadou Aliou Salla, a soulevé un point relatif au poids des sacs de riz qui, selon lui, ne contiennent parfois que 48 ou 49 kilogrammes au lieu de 50. “Le problème concernant le poids des sacs de riz, qui ne contiennent parfois que 48 ou 49 kilogrammes au lieu de 50, impacte directement le revenu du commerçant”, a-t-il dit, appelant les autorités à mettre en place des mécanismes de contrôle pour corriger cette anomalie. Sankoug Sagna, de l’antenne régionale de l’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), a insisté sur l’importance de la communication auprès des populations, afin de susciter leur adhésion aux nouveaux prix. Le gouverneur de Sédhiou s’est félicité de l’esprit de compréhension dont ont fait montre les différents acteurs ayant pris part au conseil régional de la consommation. ”Nous nous félicitons de l’accord obtenu, fruit d’un effort collectif visant à rendre le riz ordinaire plus accessible à tous”, a déclaré Diadia Dia. Il a souligné que des “consultations approfondies” ont été organisées entre les demi-grossistes, les détaillants et les représentants des consommateurs pour parvenir à cet accord. Selon le gouverneur, le prix arrêté pour le riz sera uniformément appliqué dans les trois départements de la région de Sédhiou.



Source : https://senemedia.com/annonce-80031-sdhiou-le-prix...

